حفل توقيع كتابين من اصدارات لالش

استمرارا لطبع الكتب ضمن سلسلة مطبوعات لالش اقيم اليوم الخميس حفل توقيع وتوزيع كتابين ضمناصدارات الهيئة العليا لمركز لالش وبحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالقراءة في قاعة مركز لالش دهوك.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت أحتراما لارواح شهداء الكورد وكوردستان تلتها كلمة الترحيب بالحضور والتطرق الى انجازات المركز وخاصة ما يتعلق بالحانب بالثقافي حيث تم اصدار ستة كتب والعدد ٤٥ من مجلة لالش خلال فترة لا تتجاوز الخمسة اشهر، وقريبا سيتم اصدار العدد الجديد من مجلة لالش اضافة الى اقامة العشرات من الدورات وورش العمل والقاء المحاضرات.

و تلتها قراءة في الكتاب الاول الذي يحمل اسم العمارة الدينية في بلاد الرافدين (الخصائص المعمارية لمعبد لالش وتحليل الزخارف والرموز الموجودة على جدرانها ) ،يحمل الرقم ٤٥ ضمن السلسلة ويتكون من ٣٠٣ صفحات، وتم قراءة ملخص الكتاب من قبل المؤلف الدكتور قيصر خلات ايزدين ، والكتاب الثاني قرأ ملخص الكتاب من فبل الدكتور سعيد خديدا ويحمل الكتاب عنوان (كتابات عن الايزيدية) للكاتب زهير كاظم عبود ، التسلسل ٤٦ ضمن سلسلة مطبوعات مركز لالش ، عددالصفحات ١٠٢ ، تصميم شفان سليمان ومتابعة شمو قاسم ، طبع في هاوار.

وتم فتح باب المناقشة وتلتها قراءة رسالة الشكر الى مركز لالش من الاستاذ زهير كاظم عبود وثم التوقيع على الكتابين وتوزيعها على الحضور.