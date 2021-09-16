سبتمبر 16, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

إقامة دورة تطوير المهنيين و الحرفيين في مركز لالش / الشيخان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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إقامة دورة تطوير المهنيين و الحرفيين في مركز لالش / الشيخان
إعلام مركز لالش / الشيخان
ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان ففي يوم الخميس المصادف 16 / 9 / 2021 و بالتنسيق مع مركزنا شركة سميثسون تقيم دورة تطوير المهنيين و الحرفيين في قاعة المركز و بمشاركة ( 12 ) شخصاً الذين يمارسون مهن الصباغة و النجارة و الحدادة و غيرها ،

حيث قدمت هذه الدورة مِـنْ قِبَـل المدرب ضياء حسين و التي أستعرض فيها أهم أسباب نجاح و تطوير المهنة و ترويجها و كيفية الوقاية مِــنَ الحوادث و معالجة الحادثة أثناء وقوعها عند ممارسة المهنة ، حيث أنَّ هذه الدورة أستمرت لمدة ( 5 ) ساعات مِـنَ الساعة التاسعة صباحاً و حتى الساعة الثانية بعد الظهر ، و في الختام شكر مدرب الدورة و المشاركون جهود مركز لالش / الشيخان لتوفيره الأجواء المناسبة لإنجاح هذه الدورة .

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