زيارة الى منظمة ( sp ) الأمريكية في مجمع خانكي

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ١٥ / ٩ / ٢٠٢١ ) زار السيد ( فرحان خلف أحمد ) مدير مكتب لالش تل بنات القديمة ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه الى منظمة(sp ) والتقى بمعاون المدير وتم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص الطلبة والامتحانات.

وتم التنسيق مع المنظمة لفتح دورات تقوية لطلبة الثالث المتوسط استعدادا لامتحانات الدور الثاني وقد استجابة المنظمة طلب ممثل مركز لالش شنكال ومكاتبه وسيتم فتح دورات ( انكليزي / ورياضيات /) اعتبارا من يوم الاحد القادم . فكل الشكر والتقدير إلى إدارة منظمة(sp) على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات.