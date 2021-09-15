لالش بعشيقة يقيم حفلا تأبينيا للمرحوم صباح جبور

إعلام مركز لالش/ بعشيقة

في ظهر يوم الأربعاء ٢٠٢١/٩/١٥ اقام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع/ بعشيقة حفلا تأبينيا للمرحوم الأستاذ صباح جبور (أبو لؤي)، وتخلل الحفل كلمة مركز لالش بعشيقة ألقاها السيد جمعة العبديكو رئيس المركز وبعدها القيت برقية تعزية المرسلة من قبل السيد شيخ شامو مستشار رئيس حكومة أقليم كوردستان للشؤون الأيزيدية رئيس الهيئة العليا لمركز لالش دهوك وثم كلمة السيد سليمان عمر علي (أبو دلزار).

واقيم الحفل التأبيني بحضور رجال الدين الأفاضل وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية وأمنية وجمع غفير من كافة المكونات.

الرحمه و الغفران والخلود لروح المرحوم الأستاذ القدير صباح جبور خضر أبو لؤي مثواه جنات الخلد والنعيم ويلهمنا ويلهم أهله وأصدقائة وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وان شاء الله أخر الأحزان والمواساة والبقاء لله.