لالش بحزاني يمنح درع المركز للنائب شيروان الدوبرداني



مساء يوم امس ووسط حضور جماهيري واسع ضم نخبة من مثقفي المنطقة وشخصياتها وتكنوقراطها من مدراء الدوائر الحكومية ومدراء المدارس واصدقاء ومحبي المركز وبحضور الاستاذ شريف سليمان مرشح الحزب الديموقراطي الكوردستاني عن الدائرة الانتخابية الثانية،

منح مركزنا مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني درع المركز لسيادة النائب شيروان الدوبرداني رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية مرشح الحزب الديموقراطي الكوردستاني عن الدائرة الانتخابية الثانية مرشح الفرع الرابع عشر ولجنة محلية باشيك تقديرا وتثمينا منا لدوره الكبير والمتميز في دعم عمل ونشاطات مركزنا وايضا دعمه للمنطقة في مختلف المجالات.

وخلال كلمة التكريم اشاد السيد رعد طارق رئيس المركز بدور النائب شيروان الدوبرداني في خدمة المنطقة وحرصه الدائم في التواصل مع جميع أهالي المنطقة بغض النظر عن كل توجهاتهم وانتماءاتهم واختصر في كلمة مقتضبة مجموعة مما قدمه الدوبرداني ..

وبعد الترحيب بالسادة المرشحين والحضور الكرام كافة تحدث مرشحا الحزب عن برنامجهم ورؤاهم للمرحلة المقبلة وفتح باب الحوار امام السادة الحضور ، واستمع المرشحين لمداخلاتهم واجابوا عنها باسهاب وبكل رحابة صدر .. وقد لاقت الجلسة ود واستحسان جميع الحاضرين ..

تمنياتنا لمرشحينا بالفوز والنجاح الساحق انشاء الله..