فيان دخيل: ربع مليون سنجاري لا يمتلكون سندات ملكية لمنازلهم

في خطوة اولى يمكن وصفها بالجيدة، وجّه وزير الداخلية العراقي السيد عثمان الغانمي مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بافتتاح بناية دائرة أحوال قضاء سنجار بموقعها الأصيل، بالرغم من ان اقل من 20% من اهالي عموم قضاء سنجار البالغ عددهم جميعا اكثر من 400 الف نسمة عادوا لمناطق سكنهم، فيما البقية يعيشون في مخيمات النزوح بسبب عدم ثقتهم بالاوضاع الامنية الحالية في مناطقهم بسبب الفصائل المسلحة العراقية وغير العراقية التي تتحكم بالميدان وكل في مناطق سيطرتها.

ربما لا يعلم الكثيرون انه بعد عمليات التهجير في عام 1975 التي طالت الايزيديين في قضاء سنجار، تم افراغ مئات القرى، وتجميع السكان في 13 مجمعا، والغالبية العظمى من هؤلاء ومن ابنائهم فيما بعدهم لا يمتلكون سندات ملكية للبيوت التي يعيشون فيها في تلك المجمعات، ونعتقد ان عددهم لا يقل عن ربع مليون مواطن.

وفي الدورة البرلمانية السابقة، قطعنا شوطا كبيرا بدعم من كتلة التحالف الكردستاني من اجل تمليك اهالي سنجار لبيوتهم في المجمعات، لكن للاسف ما زال هنالك معوقات كثيرة تقف دون انجاز هذا العمل الذي يعد حقا طبيعيا من حقوق اهلنا في سنجار، ولن نتخلى عن متابعة هذا الملف مستقبلا.

فيان دخيل

13 ايلول 2021