سبتمبر 12, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

 لالش الشيخان يهنئ مسؤول الفرع 20 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الشيخان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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 لالش الشيخان يقدم التهاني لمسؤول الفرع العشرين للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان ففي يوم الثلاثاء المصادف 7/9/2021 زارت الهيئة الإدارية لمركزنا الفرع العشرين للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الشيخان و بحضور السيد شريف سليمان مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لبرلمان العراق.

و الغرض مِـنْ هذه الزيارة هو تقديم التهاني للسيد عبد الخالق بابيري بمناسبة تسنمه مسؤولية الفرع و في البداية رحب ترحيباً حاراً بزيارتنا له و بعد الترحيب تمت مناقشة العديد مِـنَ المواضيع أبرزها التأكيد على حث المواطنين للمشاركة في أنتخابات البرلمان العراقي و دعم مرشحي حزبنا و ذلك للحصول على أكثر عدد مِـنَ المقاعد و بعدها أكد السيد آزاد مراد مسؤول مركز لالش / الشيخان أنّ مركزنا كان و لا يزال يدعم العملية الأنتخابية و خاصة هذه الأنتخابات التي ستجري في 10/ 10 / 2021.

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