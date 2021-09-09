سمو الامير يتفقد المشاريع المنجزة في معبد لالش. ويأمر باكساء شارع مدخل المعبد

اعلام المجلس

زار سمو الامير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى)؛ ترافقه الاميرة ميان خيري بك عدد من المشاريع المنجزة في معبد لالش؛ وذلك اليوم الخميس الموافق 2021/9/10.

وبعد الاطلاع على المشاريع المنجزة بارك سمو الأمير هذه الاعمال؛ وقال ينبغي ان نهتم دائما بجمالية والتراث المعماري في لالش.

مبينا بان معبد لالش هو قبلة الايزيديين في العالم وان المعبد يقصدوه المئات من الزوار الاجانب سنويا.

واشار الى ان نبارك جهود كل الخيرين الذين ساهموا بالاعمار. وهذا محل فخرنا واعتزازنا.

وعبر عن سروره لما وصلت له نسبة الانجاز والمتانة في العمل واعتماد الهندسة الحديثة بالتزامن مع الطراز المعماري القديم.

واكد على اهمية اكمال اكساء الشارع الرئيسي المؤدي الى سوق المعرفة وعلى نفقة صندوق الامير تحسين سعيد.