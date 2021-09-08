سبتمبر 08, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

ممثل عن لالش شنكال يزور إدارة مخيم خانكي

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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ممثل عن لالش شنكال يزور إدارة مخيم خانكي

اعلام لالش شنكال
في يوم الأربعاء الموافق 2021/ 9/8 زار السيد فرحان خلف أحمد مدير مكتب لالش تل بنات القديمة الى إدارة مخيم خانكي ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه.

حيث التقى بمدير المخيم وتم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص بداية العام الدراسي الجديد والتنسيق مع المنظمات الإنسانية من اجل تقديم العون والمساعدة لمدارس النازحين في المخيمات وقد ابدى مدير المخيم استعداده للتعاون مع مدراء المدارس من نجاح العملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات ومن جانبه قدم كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للعملية التربوية في مدارس النازحين.

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