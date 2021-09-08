حفل توقيع كتابين في مركز لالش المانيا

اعلام مركز لالش المانيا

أقام مركز لالش الثقافي و الاجتماعي حفل توقيع كتابين «(صرخة ايزيدي) ، و(عادات و تقاليد الايزيدية) » من أحدث إصدارات الكاتب الايزيدي الياس نعمو الختاري، في مساء يوم الأحد الموافق 05.09.2021.

وقد أقيم حفل التوقيع في قاعة المركز وبحضور عدد محدود من الحضور وذلك لمراعاة الاجراءات الاحترازية في ظل الموجات المتتالية لجائحة كورونا.

في بداية الحفل رحب خلات شيخ مراد بالحضور و تطرق الى اهمية الاهتمام بالكتاب و الاعلاميين من قبل مركز لالش كما اشاد بالدور الكاتب الياس نعمو ختاري و جهوده في اصدار الكتابين المذكورين .

من جانبه شكر السيد الياس نعمو الهيئة الادارية لمركز لالش لاهتمامها باصداراته و جهود الكتاب الايزيديين كم وقدم نبذة مختصرة عن الكتابين و محتواها.

في نهاية الحفل جرت مناقشة بين الكاتب و الحاضرين على محتوى الكتابين و شرح جوانب عدة من الكتابين.