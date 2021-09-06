اختتام دوري نجوم الشركان

مركز لالش سنوني/ مكتب لالش بورك

توج فريق الياس مراد باللقب على حساب فريق نائف رشو بركلات الحظ الترجيحية بعد ما كان متأخراً بهدف شاهر جومر برأسية جميلة ولكن عاد فريق الياس مراد من جديد بضغط وقوة وروح القتالية حتى ما تمكن من تسجيل هدف التعادل بأقدام الشاب الصغير وعد احمد بتسجيل هدف رأئع من صناعة كابتن حميد رشو،

وكما ذكرَ الجماهير وشخصيات الموجودة في ملعب وخارجها استمتعنا بمباراة جميلة ورائعة وروح رياضية عالية بين الفريقين بعيداً عن الللعب الخشن.

كما نشكر حكامنا كل من حكمي الساحة ديار حسن و داود الهنو وحكام خط المرمى كل من نوزت برجس و خالد حمة في نجاحهم بادارة المباراة وكما نشكر المصور وليد الدنائي صوت سنجار بحضوره الدائم في الملاعب السنجارية

شكر و تقدير لأخ جميل الشوالي

وفي الاخير نشكر ضيوف الكرام و والنقيب رامي حسن وكل من معهم بحظورهم وتوزيعهم الجوائز البطولة الى اللاعبيين، كما نشكر شكر خاص الى كابتن خالد حجي باسي لاعب جماهير بيتنوني السابق بوجوده في المباراة، ونقدم الشكر والتقدير الى نجومنا الشركان كافة بدون ذكر الاسماء بحظورهم الدائم طيلة الايام البطولة وكما نشكر شبابنا في المهجر في متابعة المباريات من خلال البث المباشر في مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الايام البطولة

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جوائز البطولة

احسن لاعب

بسام الياس يوسف لاعب خلف عدولة

احسن حارس

نواس حسن غانم حارس الياس مراد

هداف البطولة

ناجي عدولة.

