سبتمبر 02, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش بحزاني يهنئ “بالختيار الجديد” كوجك خيري كوجك الياس

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يهنئ ختيار بحزاني الجديد كوجك خيري كوجك الياس

اعلام لالش بحزاني

لمناسبة تنصيبه صباح هذا اليوم اختيارا لقرية بحزاني خلفا للراحل المرحوم كوجك خلات ، يسرنا ان نتقدم في مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني بازكى التهاني واعطر التبريكات لسماحة الكوجك خيري كوجك الياس ،

متمنين لجنابه الكريم كل الموفقية والنجاح في مهامه وعمله الجديد في خدمة المنطقة في شتى ومختلف المجالات الدينية والاجتماعية ، ولا يخفى على أحد ما قدمته وتقدمه عائلة الكوجك من خدمات جليلة وعظيمة للمنطقة يشاد لها ويثني عليها الجميع، ومن هنا وفي هذه المناسبة نؤكد دعمنا الكامل والمطلق في مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني لسماحة الكوجك خيري اختيار بحزاني الجديد وسنكون مساندين له في مهامه الجديدة ، كل الموفقية والنجاح انشاء الله . الف الف مبروك

 

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