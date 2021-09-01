سمو الأمير يستقبل مسؤول الفرع(17) للحزب الديموقراطي الكوردستاني في سنجار

اعلام المجلس

استقبل سمو الأمير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في كوردستان والعراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى)؛ السيد اشتي كوجر (مسؤول الفرع17 للحزب الديموقراطي الكوردستاني في سنجار) والسيد محما خليل (قائممقام قضاء سنجار) والوفد المرافق لهم؛ وبحضور سماحة البابا شيخ شيخ علي الياس؛ وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 2021/8/31 في قصر الامارة في الشيخان.



بعد الترحيب بالوفد الزائر؛ تحدث سمو الأمير عن اوضاع الايزيديين في المخيمات واوضاع سنجار بشكل عام.

وتطرق الى الحادث الذي وقع ليلة امس في مخيم قاديا والذي اسفر عن وقوع ضحايا من الايزيديين.

مبينا بان سنجار بحاجة الى الحكمة والتروي في التعامل مع القضايا العالقة هناك.

واكد على اهمية تعزيز التعايش السلمي والدعوة الى السلم والامان بين كافة مكونات المدينة وخاصة الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء.

ومن ثم زار الوفد ضريح الأمير الخالد تحسين سعيد علي.