زيارة السيد شريف سليمان إلى قرية ايسيان

اعلام مكتب لالش ايسيان

فــي عصـر يوم الثلاثاء المصادف 31/8/2021 زار السيـد شــريف سليمان الى مكتب لالش ايسيا وريكخراوا ايسيا، واستقبل مـن قبـل مختار القرية و مسؤول و أعضاء الهيئة الإدارية لمكتب لالش ايسيا، وعدد من المثقفين والمعلمين والوجهاء والطلبة وجمهور غفير، وجرى جلسة حوار مفتوحة في حديقة قاعة لالش ايسيان.

بعد الترحيب به قبل مختار ايسيان السيد سلام بدل ومسؤول مكتب لالش السيد قاسم مرزا ورحب به الحاضرين، بعدها تحدث السيد شريف سليمان في جلسة حوار استعرض فيها وضع الايزيديين بشكل عام، وكيفية الحفاظ على حقوقهم في الترشيح وفي الانتخابات، وأنه هو مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات القادمة لمجلس النواب العراقي في الدائرة الأنتخابية الثانية التي تشمل قضاء الشيخان وبعشيقة وقضاء تلكيف، كما وضح المرشح أن هذه الأنتخابات ليست كسابقاتها و سيكون الناخب فيها أكثر حرية، و وعد بأنه سيكون في خدمة الشعب الايزيدي(الكردي) وجميع الشعوب في كوردستان والعراق.

ريكخراوا ئێسیا و نڤیسینگەها لالش ئێسیا بازنەکەی ڤەکری بۆ بەڕبژێر (شریف سلێمان) سازکرن

وەکو بەرهەڤی ژبۆ هەلبژارتنێن داهاتی یێن پەرلەمانی عیراقێ ريكخراوا ئێسیا و نڤیسینگەها لالش ئێسیا بازنەکەی ڤەکری بۆ بەڕبژێرێ لقێ20 پارتی بەرێز(شریف سلێمان) سازکرن

ب حازربوونا هەڤال(صادق قاسو) ئەندامێ لقێ20 وب حازر بوونا يةربرس ودةستةكا ريفةبةر يانقيسينكةهى،و بةربرس و ئةندانين ريكخراويى، وجندين مامؤستا و رةوشةنبير و ماقول وقوتابييَن زانكويان و بةيمانكةهان.

دڤێ رونشتنێ دا بەحسێ بابەتێ هەلبژارتنان هاتە کرن و گرنگیا هایدارکرن وهشیارکرنا هاوەلاتیێن گوندی بۆ بەشداری کرنا وان

دیسان کاک شریف بەحسێ بەرنامێ خوە یێ داهاتی کر و تایبەت پشتەڤانیا گەنج و لاوان

هەر وەسا بەحسێ چەندین بابەتێن دی هاتنە کرن

نفيسينكةها لالش ئيسيا

1/9/2021