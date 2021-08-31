أغسطس 31, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

فيان دخيل: ننتظر نتائج التحقيق بحادثة “مخيم قاديا” للنازحين الايزيديين

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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فيان دخيل: ننتظر نتائج التحقيق بحادثة “مخيم قاديا” للنازحين الايزيديين

بالرغم من ان المؤشرات الاولية تشير الى ان عملا ارهابيا جبانا يقف خلف وقوع انفجار بكرفان في مخيم قاديا للنازحين الايزيديين في قضاء زاخو، والذي اسفر عن استشهاد طفلين بريئين واصابة 5 اخرين، بضمنها ثلاث اصابات حرجة،

فاننا ندعو الاجهزة الامنية في كافة مخيمات النازحين الى تشديد اجراءاتها الامنية، كما ندعو اهلنا النازحين الى الحذر والتعاون التام مع الاجهزة الامنية المسؤولة عن حماية وامن المخيمات.
واننا اذا ننتظر نتائج التحقيق الامني بسبب هذه الحادثة المؤلمة، نؤكد ان قيادة اقليم كوردستان تولي العناية القصوى للنازحين كافة، ولن تدخر جهدا لاجل حمايتهم واستقرارهم.
الرحمة للطفلين الشهيدين، وبالشفاء العاجل للجرحى.

فيان دخيل
31 آب 2021

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