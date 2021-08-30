مركز لالش و كاپني وتحالف الاقليات يناقشون مقترحات لتطوير مادة الاجتماعيات

استكمالا للاجتماعات وورش العمل الخاصة بتغيير وتطوير المناهج الدراسية التي تديرها منظمة كاپني وشبكة تحالف الاقليات، تم اليوم مناقشة التقرير النهائي للاضافات المعدة من قبل مركز لالش ومشرفي الايزدياتي في اقليم كوردستان مع مجموعة من ذوي الاختصاص لمادة الاجتماعيات في وزارة التربية.

وتم مناقشة المقترحات الخاصة بالايزديين للاضافة الى مادة الاجتماعيات من الصف الاول الى الصف التاسع الاساس ، وبعد مناقشات مستفيضة تم قبول اكثر من 90%من المقترحات.

وشارك في جلسة اليوم السيد شمو قاسم ممثلا عن مركز لالش والسادة عنتر كلو وشكري رشيد عن الاشراف التربوي.