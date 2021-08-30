مستشار الامن القومي: اتفاق سنجار منصف ولا نستطيع أن نأتي باتفاق يرضي الجميع بنسبة 100%

مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، خلال مشاركته بملتقى الرافدين للحوار:

العراق ليس بحاجة لقوات قتالية أجنبية

انسحاب القوات الأميركية القتالية سيتم بشكل كامل نهاية العام الجاري

وجود التحالف الدولي تم بطلب رسمي من الحكومة العراقية في مجالي التدريب والدعم الجوي

اتفاق سنجار محترم والحكومة عازمة على المضي بتنفيذه ومعالجة الاشكالات

طلبنا من الناتو المساهمة بتدريب جميع الأجهزة الأمنية العراقية

اتفاق سنجار منصف ولا نستطيع أن نأتي باتفاق يرضي الجميع بنسبة 100%

تم تطويع 2500 شخص من أهالي سنجار لاستلام ملف الأمن داخل القضاء