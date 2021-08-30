أغسطس 30, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش شنكال يزور منظمة (اير بريج / بيت هرمان)

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
111 مشاهدات

لالش شنكال يزور منظمة (اير بريج / بيت هرمان)

اعلام لالش شنكال
في يوم الاحد الموافق 2021/8/29 زار مدير مكتب لالش تل بنات القديمة ومدير مكتب لالش مجمع تل بنات ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه الى منظمة (اير بريج / بيت هرمان) في مجمع خانكي وعملها تعليم اطفال الايتام النازحين.

ومن خلال الزيارة التقى ألوفد بمديرة المنظمة وتم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص اطفال الايتام النازحين في المخيمات وضرورة تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم .

ومن خلال الزيارة تم تزويد الاطفال ببعض الاحتياجات الضرورية منها عصائر وبسكت وبعض العاب للاطفال ومن جانبه قدم ادارة المنظمة كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للأطفال النازحين في المخيمات.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi