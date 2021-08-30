لالش شنكال يزور منظمة (اير بريج / بيت هرمان)

اعلام لالش شنكال

في يوم الاحد الموافق 2021/8/29 زار مدير مكتب لالش تل بنات القديمة ومدير مكتب لالش مجمع تل بنات ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه الى منظمة (اير بريج / بيت هرمان) في مجمع خانكي وعملها تعليم اطفال الايتام النازحين.

ومن خلال الزيارة التقى ألوفد بمديرة المنظمة وتم مناقشة بعض المواضيع المهمة التي تخص اطفال الايتام النازحين في المخيمات وضرورة تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم .

ومن خلال الزيارة تم تزويد الاطفال ببعض الاحتياجات الضرورية منها عصائر وبسكت وبعض العاب للاطفال ومن جانبه قدم ادارة المنظمة كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للأطفال النازحين في المخيمات.