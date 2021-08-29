لالش بعشيقة: توقيع كتاب (تاريخ السلاله الأدانية في حكم الديانة الايزيدية)

توقيع كتاب (تاريخ السلاله الأدانية في حكم الديانة الايزيدية)

إعلام مركز لالش/ بعشيقة

في يوم السبت ٢٠٢١/٨/٢٨ وبحضور جمع غفير من المثقفين من أبناء منطقتنا وتجسيدا لسياسة الهيئة العليا لمركز لالش/ دهوك بأستمرار الدعم اللامحدود لجميع المثقفين والكتاب،

أستضاف مركزنا أحد هؤلاء الكتاب والأدباء في الشأن الايزيدي ألا وهو رجل الدين الأيزيدي القوال ( علي رشو الهكاري) لتوقيع كتابه الموسوم ( تاريخ السلاله الأدانية في حكم الديانة الايزيدية )…

بدأت الاحتفالية بكلمة ترحيبية بجميع الحضور ثم وقف الجميع لحظات صمت عن أرواح شهداء العراق وكوردستان بعدها أعتلى الكاتب المنصة لسرد نبذه مختصرة حول كتابة المذكور ثم فتح باب النقاش والحوار مع الكاتب والذي أجاب عن جميع الأسئلة والملاحظات برحابة صدر….

وشكر جميع الحضور مركزنا على هذه الأحتفالية والدعم لجميع الكتاب والباحثين في الشأن الايزيدي.