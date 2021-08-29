سنجار تقدم 3 مطالب الى الرئيس الفرنسي ماكرون

كشف قائممقام سنجار محما خليل، الاحد، عن تقديم 3 مطالب الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من اجل اعادة الاستقرار الى سنجار.

وقال خليل في تصريح صحفي اليوم (29 اب 2021)، ان “زيارة ماكرون الى العراق واقليم كوردستان ايجابية من كل النواحي ولنينوى بشكل خاص،” مبينا “اننا بعثنا بورقة الى السيد ماكرون وفيها 3 مطالب مهمة للمكون الايزيدي واهالي سنجار بشكل عام.”

و أضاف خليل ان “المطالب تضمنت الاتي:

1- دعم فرنسا باعتبارها عضو دائم في مجلس الامن بتدويل قضية الابادة الجماعية للايزديين والاعتراف بها دوليا

2- جعل سنجار منطقة امنة ومنزوعة السلاح وذلك بالتعاون مع الحكومة الاتحادية

3- (اعادة اعمار سنجار)

وأختتم خليل قوله ، ان “هذة المطالب وصلت الى الرئيسي الفرنسي وطلبنا منه ايضا زيارة سنجار وهذة مناشدة من اهالي القضاء ونصر عليها.”