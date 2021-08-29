ماكرون للناشطة الإيزيدية نادية مراد: لن نتخلى عنكم

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب لقائه الناشطة الإيزيدية نادية مراد، أن ” حماية النساء كفاحٌ نخوضه معاً”.

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء يوم السبت الناشطة الإيزيدية نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وقال ماكرون: “مثلما التقينا في قمة G8 وفي منتدى جيل المساواة في باريس، في اللحظة التي نلتقي فيها هنا في العراق، وغداً إلى جانب أخواتك الكورديات الإيزيديات، أقول مرّة أخرى وبقوّة: لن نتخلّى عنكم”.

ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العراق حيث شارك في قمة بغداد للشراكة والتعاون.

وكانت الرئاسة الفرنسية، أكدت أن إيمانويل ماكرون الذي قام بزيارة وجيزة للعراق في 2 أيلول 2020، يريد “إظهار دعمه للدور المحوري للعراق ولمكافحة الإرهاب وتنمية البلاد والمساعدة في تخفيف التوترات”.

وقال مستشار للرئيس الفرنسي “كما هو الحال في منطقة الساحل، يتعلق الأمر بجوارنا وأمننا القومي. وفرنسا حريصة على مواصلة هذه المعركة في العراق وأماكن أخرى لتجنب عودة ظهور داعش”، وتقدم باريس للعراق دعماً عسكرياً، جوياً خاصة، مع وجود متوسط 600 عنصر على الأرض.

وأوضحت الرئاسة أنه سيتحدث في الموصل مع طلاب وكذلك شخصيات “مؤثرة” قبل أن يظهر دعمه لمسيحيي الشرق بزيارة كنيسة سيدة الساعة، كما سيزور موقع إعادة إعمار مسجد النوري.