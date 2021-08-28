لالش ايسيا يكرم الطلبة المتفوقين في مدارس ايسيا وبيرستك

دعماً للطلبة و تشجيعهم على الدراسة والتفوق في مسيرتهم التربوية والتعليمية، قام مكتب لالش ايسيا في يوم الاثنين بتاريخ( 16/8/2021) بتكريم (46) طالب و طالبة مِـنَ المتفوقين في المركز الاول والثاني والثالث في مدرسة فرهنك ومدرسة ريهات في قرية ايسيان وفي مدرسة نهدار في قرية بيرستك ، وتقديم هدايا تقدرية الى ادارات مدارس (ايسيان ، فرهنك ، ريهات ، نةهدار) تكريماً لجهودهم في تربية وتعليم الطلبة.

في البداية رحب السادة مدراء تلك المدراس بمسؤول وأعضاء مكتب لالش ايسيا ودورها في دعم وتشجيع الطلبة في كلمة ترحيبية في مدارسهم، وبعدها القى مسؤول مكتبنا كلمة قي كل مدرسة حول دور لاش في تقدير الطلبة وأهمية تفوقهم في دراستهم.

هذا وتم توزيع الهدايا على الطلبة المتفوقين في مدارسهم تجنباً للتجمع وتطبيق الإجراءات الصحية المتخذة لجائحة كورونا

مكتب لالش ايسيا

16/8/2021 الاثنين

نفيسينكةها لالش ئيسيا رابوو ب خەلاتکرنا 46 قوتابیێن سەرکەفتی يى ئيكى ودووى وسيَيىَ ل روزا دوو شةمبوويى ريكةفتى (16/8/2021)ل قوتابخانيَن فةرهنك و ريهات ل كوندى ايسيا و ل قوتابخانا نةهدار ل كوندى بيرستةكى.

ب ئامادەبوونا مامؤستا و ريفةبةريَن وان قوتابخانان وئةندام وبةربرسى نفيسينكةها لالش ايسيا و قوتابين سركةفتى.

نفيسينكةها لالش ئيسيا