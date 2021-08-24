لالش الشيخان: مناقشة منهج الإيزدياتي

إعلام مركز لالش / الشيخان

تحضيراً للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 و ضمن نشاطات و فعاليات مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان ففي يوم الإثنين المصادف 23 / 8 / 2021 أقيمت ندوة للسيد خلات باعدري حول مناقشة منهج الإيزدياتي و بطلب من المشرفة التربوية لمادة الإيزدياتي الآنسة بيداء خيري و معلمي و مدرسي هذا المنهج لجميع المراحل الدراسية في تربية قضاء الشيخان.

في البداية رحب السيد آزاد مراد بالحضور و بعد الترحيب وقف الحضور دقيقة صمت تكريماً لأرواح شهداء كوردستان و على رأسهم البارزانيين الخالدين ثم سرد الأستاذ خلات باعدري مدى أهمية دراسة هذا المنهج في المدارس الذي قدمه حكومة إقليم كوردستان و بعدها بين أن هناك بعض الأخطاء المطبعية في المنهج و دقة التفسير و كذلك التصميم و قدم بعض الملاحظات و بعدها فتح باب النقاش و المقترحات أمام الحاضرين و في الختام شكر الحضور جهود مركز لالش / الشيخان على إقامة مثل هذه النشاطات المهمة و القيمة .