إقامة جلسة حوار حول الأنتخابات في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

قامت منظمة ستيپ للدیمقراطية و الأنتخابات بعقد جلسة توعية للناخبين في قضاء الشيخان بالتعاون مع مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / شيخان حول أنتخابات مجلس النواب العراقي 2021 و ذلك ضمن فعاليات مشروع دعم العملية الأنتخابية الممول من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI) و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) و بحضور وجهاء المنطقة و عدد من المواطنين و ممثلين لعدد من منظمات المجتمع المدني ،

حيث قام الأستاذ ( أحمد ياسين ) بإدارة هذه الجلسة و ألقى السيد ( سربست مصطفى رشيد ) رئيس المنظمة كلمة الترحيب و نبذة عن المنظمة و قدم الأستاذ ( عيدو خاموكا ) محاضرة عن (دور شركاء العملية الأنتخابية في زيادة نسبة المشاركة ) و قدم الحقوقي ( دلگش صادق ) محاضرة عن النقاط الايجابية في قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة (2020) ، و في الختام شكر كادر المنظمة مركز لالش / الشيخان لتوفيره الأجواء المناسبة لإنجاح هذه الجلسة . و من الجدير بالذكر أن هذه الجلسة أقيمت تحت شروط و تعليمات وزارة الصحة