كردستان.. مركز خاص لتسجيل شكاوى تطالب بحقوق ضحايا “الإبادة الجماعية”

بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، أُعِلنَ في مدينة أربيل، تأسيس مركز لتسجيل الشكاوي، للمطالبة بحقوق ضحايا عمليات الابادة الجماعية، و”التطهير العرقي الذي نفذته الحكومات العراقية المتعاقبة”.

وقال نوزاد بولص عضو الهيئة التأسيسية لمركز الشكاوي في مدينة أربيل، في حديث لموقع IQNEWS، إن “مركزا خاصا بالشكاوى افتتح في مدينة اربيل، يوم أمس، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدولة العراقية”، مبينا أن “اعضاء المركز يضم ممثلين عن جميع مكونات اقليم كردستان”.

وأضاف بولص أن “المركز اطلق حملة لتسجيل الشكاوي، للمطالبة بحقوق مواطني كردستان من ضحايا عمليات الابادة الجماعية والتطهير العرقي”، مشيرا الى أن “الحملة سوف تستمر في عموم مناطق الاقليم”.

وتابع بولص أن “تأريخ الدولة العراقية مليء بعمليات الابادة الجماعية ضد الشعب الكردي والمكون الايزيدي والمسيحيين الكلدان والاشوريين”، مبينا أن “أول حملة تطهير عرقية جرت ضد الاشوريين في منطقة سيميل عام 1933، فضلا عن حملات الانفال ضد الكرد والهجوم بالسلاح الكيمياوي على حلبجة التي تتحملها جميعا الحكومات العراقية المتعاقبة، وبعدها عمليات الابادة التي تعرضت لها الايزيديون والمسيحيون والمكونات الاخرى في سنجار وسهل نينوى”.