ناشطة إيزيدية: قد تعود المختطفات لدى داعش .. لكن عودة المختطفات لدى PKK مستحيلة

أكدت ناشطة كوردية إيزيدية، أن أوضاع شنگال (سنجار) تدهورت بسبب مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK، وأن حالات خطف الفتيات القاصرات زادت بشكل كبير، بحيث تنقطع أخبارهن كلياً عن ذويهن.

وقالت دلفين خلف لـ (باسنيوز): «إن مجيء PKK إلى شنگال هدفه تفريغ القضاء من سكانه وجلب تركيا إلى المنطقة بكل السبل الممكنة»، مضيفة أن «شنگال ليست ميدان PKK .. فليذهبوا إلى شمالي كوردستان ولينقلوا القتال والمشاكل إلى أراضيهم، لأن شنگال هي جزء من أراضي إقليم كوردستان وعلى PKK أن يكف عن التسبب بالمشاكل والأزمات للمنطقة».

وأشارت الناشطة الإيزيدية إلى أن «PKK غادر شمالي كوردستان وجاء إلى شنگال، وتسبب بالعديد من المشاكل الاجتماعية للأهالي، خاصة أن حالات اختطاف وتغييب الفتيات دون سن الـ 18 من قبل PKK قد زادت بشكل كبير، والإيزيديون ما عادوا يقبلون اختطاف بناتهم وأخذهن إلى الجبال وفصلهن عن آبائهن وأمهاتهن»، مشددة أن «ما يفعله PKK يتعارض مع أعراف الإيزيدية».

وأوضحت خلف، أن «هؤلاء الفتيات اللواتي انضممن إلى صفوف PKK لم يذهبن بإرادتهن، وإنما تم خطفهن وغسل أدمغتهن من قبل PKK الذي تسبب بهذا بمشاكل لكل ذوي وأقرباء الفتيات، لأنه يأخذ الفتيات القصر إلى معسكراته ويخرب عقولهن لإبعادهن عن أهلهن وذويهن».

ولفتت إلى أن «أهالي المختطفات حاولوا كثيراً رؤية بناتهم، لكن PKK لم يسمح بذلك»، وقالت: «في الحقيقة لدينا أمل بعودة المختطفات من قبل داعش، لكن لا أمل لدينا بعودة المختطفات من قبل PKK إلى أسرهن مرة أخرى».

وختمت خلف بالقول: «لدينا علم بما يفعله PKK بهؤلاء الفتيات كي لا يتمكنّ من العودة إلى أسرهن مرة أخرى، وكيف أنهن يتعرضن للظلم والعنف».