أغسطس 24, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

فيان دخيل: إعمار نينوى ينبغي ان يشمل كل مناطق نينوى

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فى :شؤون ايزيدية
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فيان دخيل: إعمار نينوى ينبغي ان يشمل كل مناطق نينوى

تابعنا حديث السيد نجم الجبوري محافظ نينوى ، والذي نجح مشكورا في الحصول على اموال صرف مبالغ كبيرة والخاصة بحزمة من المطالب والاحتياجات التي قدمها الى سيادة رئيس الوزراء العراقي.

بلا شك ان ابناء نينوى جميعا بحاجة ماسة لاعمار مدنهم وقراهم ومجمعاتهم، وطي صفحة الارهاب والدمار والحروب التي لا طائل منها، والالتفات لتاسيس مستقبل آمن ومزدهر للجميع.

لكننا نتساءل عن حصة سنجار المنكوبة من تلك التخصيصات، تلك المدينة التي لم تعاني من تدمير البيوت والبنى التحتية المتواضعة البائسة فقط، بل حتى الانسان فيها اصابه دمار نفسي ومعنوي، والكل يعلم ما الذي اصاب المواطن السنجاري من ظلم غير مبرر.

واننا اذا نقدر جهود السيد محافظ نينوى لخدمة ابناء المحافظة، فاننا نطالب بان يكون لسنجار حصتها وفق المظلومية والخراب والدمار الذي اصابها، لان الواقع الخدمي المزري الحالي في سنجار ومجمعاتها هو احد العوائق التي تمنع الاهالي من العودة لبيوتهم، فضلا عن الوضع الامني غير المستتب فيها بسبب وجود مجاميع مسلحة من داخل وخارج العراق.

ونحن هنا نتحدث عن الملف الخدمي لسنجار، حيث ان سنجار بحاجة ماسة الى الاهتمام الجدي بها من كافة النواحي بسبب هول الكارثة التي اصابتها والتي ما زالت تداعياتها مستمرة ليومنا هذا.

فيان دخيل

24/8/2021

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