مع استمرار الفلتان الأمني وانتشار الميليشيات .. ثالث عملية اختطاف في شنگال خلال 48 ساعة

مع استمرار الفلتان الامني وانتشار الجماعات والمیلیشیات المسلحة‌ في مدینة شنگال (سنجار) شمال غرب الموصل ، أفاد مصدر امني في قيادة شرطة نينوى ، اليوم الاثنين ،عن اختطاف ثالث شاب بعد اقل من 48 ساعة على اختطاف شابين اخرين من قبل مسلحين “مجهولين” في المدينة.

الرائد مازن طلال قال لمراسلة (باسنيوز) ان ” مسلحين مجهولين اختطفوا شاب في العشرينات من عمره اثناء خروجه الى محل عمله داخل سنجار تحت تهديد السلاح واقتادوه الى جهة مجهولة .”

مضيفاً ، ان ” عملية خطف هذا الشاب هو الثالث من نوعه خلال اقل من 48 ساعة”.

واضاف طلال ، ان ” عائلة المختطف سجلت دعوة رسمية في مركز شرطة القضاء “.

وكانت قيادة شرطة نينوى قد اعلنت مساء امس ،الاحد،عن اختطاف مدنيين اثنين من قبل مسلحين مجهولين من داخل قضاء شنگال ومازال مصيرهم مجهولا .

وكان مسلحون مجهولون ، اختطفوا رجلين من قرية (وردية)، التابعة لقضاء شنگال ، واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

وقالت مصادر مطلعة من المنطقة ، إن كلاً من (برجس خليل عبدو) و(جميل خضر سرحان) تم اختطافهما السبت عند عودتهما إلى منزليهما واقتيادهما إلى جهة مجهولة، فيما لا يزال مصيرهما مجهولاً.

وطالبت عائلتا الرجلين، الجهات المعنية بمتابعة قضيتهما وكشف مصيرهما بأقرب وقت.

ووفق المصادر، فإن المنطقة التي جرت فيها حادثة الاختطاف، واقعة تحت سيطرة حزب العمال الكوردستاني PKK.

وقال سليمان خليل، شقيق أحد المختطفين لـ (باسنيوز)، إن شقيقه (برجس خليل) توجه مع (جميل خضر) من أهالي قرية وردية إلى جبل شنگال، حيث تم اختطافهما، وحتى الآن مصيرهما مجهول، وقال: «ليست لدينا أية خصومات أو عداوات مع أحد، ونطالب بالكشف عن مصيرهما».

وأكد قائمقام شنگال أن الحادثة جرت في مناطق سيطرة الجماعات غير الشرعية، مشيراً إلى أن تلك الجماعات مسؤولة عن عمليات خطف وتغييب أهالي شنگال.

مضيفاً ، ان «كل الشكوك تدور حول مسؤولية الجماعات التابعة لـ PKK باختطاف هذين المواطنين. ولطالما طالبنا بتطبيق اتفاق أربيل – بغداد لتطبيع أوضاع شنگال حتى يتخلص أهالي القضاء من حوادث الخطف والتغييب ويستتب الأمن في المنطقة».