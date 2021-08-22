سمو الأمير يستقبل وكيل رئيس ديوان الاوقاف في بغداد

اعلام المجلس

استقبل سمو الأمير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في كوردستان و العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى)؛ السيد داسن قوال سليمان سفو( وكيل رئيس ديوان اوقاف الايزيديين والمسيحيين والصابئة المندائين في بغداد)؛ وبحضور سماحة رئيس القوالين القوال بهزاد قوال سليمان. وذلك يوم السبت الموافق 2021/8/21 في قصر الامارة في الشيخان.

وبعد الترحيب بالوفد الزائر. بارك سمو الأمير للسيد داسن قوال سليمان تسنمه منصب وكيل رئيس الديوان. معربا عن سعادته بان تتولى الشخصيات الايزيدية استحقاقها وان ينال الايزيديين حقوقهم سوى في بغداد او اربيل.

واشار الى اهمية فتح افاق جديدة مع ديوان الاوقاف كي نحدد ونرسم افق التعاون المشترك بيننا.

واكد سمو الأمير على ان تربطنا علاقات طيبة مع السيد رئيس الديوان ونتمنى ان تتعزز هذه العلاقات اكثر لخدمة الجميع.

ومن جانبه شكر السيد داسن قوال سليمان. سمو الأمير على مواقفه ودعمه للايزيديين كي ينالوا الوظائف المهمة.

واكد على اهمية وضع الخطط وتدوين الاحتياجات الضرورية التي من شانها ان تخدم مصلحة الاوقاف.

واشار الى اهمية عقد اجتماع موسع بين الشخصيات الايزيدية في الديوان وسمو الأمير والمجلس الروحاني الايزيدي الاعلى كي يتم تعيين وتحديد النقاط المهمة الواجب العمل بها للفترة القادمة.