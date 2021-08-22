قائمقام شنگال: PKK يتحمل مسؤولية خطف المواطنين

بعد اختطاف مواطنين إثنين ليلة أمس، أكد قائمقام شنگال (سنجار) أن الحادثة جرت في مناطق سيطرة الجماعات غير الشرعية، مشيراً إلى أن تلك الجماعات مسؤولة عن عمليات خطف وتغييب أهالي شنگال.

وقال سليمان خليل، شقيق أحد المختطفين لـ (باسنيوز)، إن شقيقه (برجس خليل) توجه مساء أمس مع (جميل خضر) من أهالي قرية وردية إلى جبل شنگال، حيث تم اختطافهما، وحتى الآن مصيرهما مجهول، وقال: «ليست لدينا أية خصومات أو عداوات مع أحد، ونطالب بالكشف عن مصيرهما».

وقال قائمقام شنگال محما خليل لـ (باسنيوز): «ليلة أمس اخطف المواطنان (برجس خليل) و(جميل خضر) في جبل شنگال ومصيرهما مجهول حتى الآن، وجبل شنگال يقع تحت سيطرة الجماعات التابعة لـ PKK، وهذان المواطنان توجها إلى الجبل لإنجاز أعمالهم وتم تغييبهما».

وأوضح أن «أهالي شنگال باتوا ضحية الجماعات غير الشرعية، ولا زالوا كذلك منذ 7 سنوات، ولم تنعم المنطقة بالأمان والاستقرار، وتتحمل هذه الجماعات غير الشرعية مسؤولية اختطاف هذين المواطنين».

وتابع «كل الشكوك تدور حول مسؤولية الجماعات التابعة لـ PKK باختطاف هذين المواطنين. ولطالما طالبنا بتطبيق اتفاق أربيل – بغداد لتطبيع أوضاع شنگال حتى يتخلص أهالي القضاء من حوادث الخطف والتغييب ويستتب الأمن في المنطقة».