يونامي تدعو للتحقيق بالقصف التركي: يجب تنفيذ اتفاق سنجار دون تأخير

أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن قلقها البالغ من التطورات الأمنية الخطيرة في العراق، والتي أدّت إلى وقوع خسائرَ في الأرواح والعديد من الإصابات في قضاء سنجار.

وقالت (يونامي) في بيان لها، الخميس (19 آب 2021) إنها تتابع “بقلقٍ بالغٍ التطورات الأمنية الخطيرة في شماليّ العراق، والتي أدّت للأسف إلى وقوع خسائرَ في الأرواح والعديد من الإصابات في بلدة سنجار وقرية سكينية”.

واضافت أنه “يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء العمليات العسكرية، بما في ذلك الضربات الجوية، للحماية وتقليل الضرر على المدنيين الذين غالباً ما يعانون من عواقب مثل هذه الهجمات”، موضحة أنه “من المهم بنفس القدر إجراءُ تحقيقٍ سريعٍ وكاملٍ في مثل هذه الحوادث، وإقرار المساءلة عن وقوع قتلى وجرحى من المدنيين”.

“في غضون ذلك، يتحمل السكان المحليون المحاصرون منذ فترة طويلة وطأة هذا العنف، حيث يحل نزاعٌ محل الآخر”، وفقاً ليونامي، التي دعت “كافة الأطراف المعنية إلى وضع مصالح المواطنين في مقدمة أولوياتها، وضبط النفس لتجنب تصعيد خطير”.

ولفتت الى ان “السلام والاستقرار شرطان أساسيان لإعادة الإعمار وعودة النازحين، ولذلك يجب تنفيذ اتفاق سنجار من دون تأخير”، مشيرة الى مواصلة “دعم الحوار وتحث جميع الأطراف على احترام مبادئ سيادة الدولة وسلامة أراضيها”.