سمو الأمير يستقبل مدير عام اوقاف الايزيديين في بغداد.

اعلام المجلس

استقبل سمو الامير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في كوردستان والعراق والعالم) المهندس سليمان (مدير عام مديرية اوقاف الايزيدية في بغداد)؛ وذلك يوم الاربعاء الموافق 2021/8/18 في قصر الامارة في الشيخان.

بعد الترحيب بالسيد مدير عام مديرية اوقاف الايزيدية في بغداد؛ تطرق سمو الامير الى اهمية تعزيز التعاون المشترك بين جميع الاطراف من اجل مصلحة وخدمة الايزيدياتي.

موكدا على ان من المهم جدا ان يكون لنا صوت مسموع وفعال في ديوان اوقاف الايزيديين والمسيحيين والصابئة المندائين في بغداد.

واشار الى ان لدينا اليوم منصبين في الديوان وهم مدير عام مديرية اوقاف الايزيديين ووكيل رئيس الديوان وهذا استحقاقنا ونسعى للمزيد من الحقوق.

مبينا بان لدينا علاقات طيبة مع السيد رئيس الديوان ونسعى لتعزيزها عبر ممثلينا هناك.

واكد على اهمية السعي من اجل دعم ديوان الاوقاف للايزيديين من اجل اعمار المزارات والاماكن المقدسة التي دمرها تنظيم داعش الارهابي في سنجار وباقي المناطق وتوفير كافة الخدمات للمراقد والاماكن المقدسة.

وعرج خلال كلامه اليوم المزارات والمراقد اصبحت تحت انظار العالم؛ فيجب ان تكون بشكل لائق وحضاري وتعمر بشكل هندسي وعلى الطراز المعماري الايزيدي القديم.

واختتم كلامه اتمنى لكم دوام الموفقية والنجاح وان يستمر التعاون المثمر بيننا من اجل خدمة مجتمعنا.