الخارجية الامريكية تُعلق على القصف التركي الاخير لموقع تابع للـPKK في شنگال

علقت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، على القصف التركي الأخير الذي طال احدى المراكز الصحية التابعة لوحدات حماية شنگال (سنجار) المعروفة اختصاراً بـ YBṢ (يبشة)، المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني PKK، داعية لـ “وجوب احترام السيادة العراقية”.

وقال قسم شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة له على منصة التواصل تويتر: “علمنا بالتقارير الصحفية المتعلقة بالعمليات التركية في شمال العراق” .

وأضاف “نعيد التأكيد على وجهة نظرنا بأن العمل العسكري في العراق يجب أن يحترم السيادة العراقية”.

وكان مسؤول في قيادة شنگال لقوات بيشمركة كوردستان، قد افاد يوم الثلاثاء الماضي، بأن المقاتلات الحربية التركية، شنت ضربات جوية استهدفت من خلالها احدى المراكز الصحية التابعة لوحدات حماية شنگال (سنجار) المعروفة اختصاراً بـ YBṢ (يبشة)، المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني PKK.

وقال ميرزا خلف لـ (باسنيوز): « قامت الطائرات التركية بقصف احدى المراكز الصحية التابعة لوحدات حماية شنگال ، في قرية سكيني جنوبي شنگال، ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى جراء القصف”.

في الاطار ، افاد مصدر في شرطة نينوى عن مقتل 4 أشخاص كحصيلة اولية للقصف التركي .

وقال الرائد سيف صلاح لمراسلة (باسنيوز ) ان ” القصف التركي خلف 4 قتلى “.

مبينا ، ان ” مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK كانوا حولوا مدرسة الى مركز صحي لمعالجة جرحى معارك الحزب وكذلك كموقع للحجر الصحي للمصابين بكورونا من مسلحي الحزب من الاجانب والمحليين “.