أغسطس 17, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش بعشيقة يقدم التهاني والتبريكات في ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
150 مشاهدات

لالش بعشيقة يقدم التهاني والتبريكات في ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني

إعلام مركز لالش/ بعشيقة
مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع/ بعشيقة يقدم التهاني والتبريكات في ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
بمناسبة الذكرى( ٧٥ ) لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفي صباح هذا اليوم الأثنين ٢٠٢١/٨/١٦…
قام وفد من مركزنا بتقديم التهاني والتبريكات واستقبل الوفد بحفاوة بالغه من قبل السيد عصام داؤدي الزيباري مسؤول لجنة محلية باشيك للحزب الديمقراطي الكوردستاني وبحضور جميع أعضاء وكوادر اللجنة المحلية وشكر السيد الزيباري وفد مركزنا على هذه الزيارة القيمة وتقديم التهاني وأثنى على جهود مركزنا وتعاونه مع اللجنة المحلية بكافة الأنشطة. حيث تم توديع الوفد الزائر بنفس حفاوة الإستقبال.
ألف ألف مبروك ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني..
ومن آلله التوفيق للجميع

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi