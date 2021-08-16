لالش بعشيقة يقدم التهاني والتبريكات في ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني

إعلام مركز لالش/ بعشيقة

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع/ بعشيقة يقدم التهاني والتبريكات في ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

بمناسبة الذكرى( ٧٥ ) لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفي صباح هذا اليوم الأثنين ٢٠٢١/٨/١٦…

قام وفد من مركزنا بتقديم التهاني والتبريكات واستقبل الوفد بحفاوة بالغه من قبل السيد عصام داؤدي الزيباري مسؤول لجنة محلية باشيك للحزب الديمقراطي الكوردستاني وبحضور جميع أعضاء وكوادر اللجنة المحلية وشكر السيد الزيباري وفد مركزنا على هذه الزيارة القيمة وتقديم التهاني وأثنى على جهود مركزنا وتعاونه مع اللجنة المحلية بكافة الأنشطة. حيث تم توديع الوفد الزائر بنفس حفاوة الإستقبال.

ألف ألف مبروك ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني..

ومن آلله التوفيق للجميع