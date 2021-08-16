أغسطس 17, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش بحزاني يقدم التهاني في ذكرى تاسيس الحزب الديموقراطي الكوردستاني

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يقدم التهاني في ذكرى تاسيس الحزب الديموقراطي الكوردستاني

لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لتاسيس حزبنا المناضل الحزب الديموقراطي الكوردستاني وفي مقر لجنة محلية باشيك للحزب الديموقراطي الكوردستاني قدم رئيس واعضاء الهيئة الإدارية لمركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني التهاني والتبريكات ،

واستقبل وفد المركز بحفاوة بالغة من قبل السيد عصام داووي الزيباري مسؤول لجنة محلية باشيك الحزب الديموقراطي الكوردستاني واعضاء وكوادر اللجنة المحلية، وفي المناسبة وأثناء تقديم باقة من الورود قال السيد رعد طارق رئيس المركز ، إنها لذكرى عظيمة وسعيدة ذكرى تاسيس حزبنا الديموقراطي الكوردستاني والتي تزامت أيضا مع ميلاد الرئيس الزعيم مسعود البارزاني رئيس الحزب الديموقراطي الكوردستاني ، من جانبه قدم مسؤول اللجنة المحلية شكره وتقديره للزيارة وتقديم التهاني ..
الف الف مبروك ذكرى تاسيس الحزب الديموقراطي وميلاد الرئيس البيشمركة مسعود البارزاني.

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