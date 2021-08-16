أغسطس 16, 2021

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

تعرف على قصة الناجية الايزيدية التي عادت الى قريتها لتجد اسمها على شاهد قبر !

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فى :شؤون ايزيدية
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تعرف على قصة الناجية الايزيدية التي عادت الى قريتها لتجد اسمها على شاهد قبر !

سيبان خليل فتاة ايزيدية من قرية كوجو ، تم تحريرها من قبضة عائلة داعشية مطلع أغسطس/آب الجاري ، ولم تصدق عينيها حينما عادت الى قريتها “كوجو” لتجد اسمها على شاهد احدى القبور .

في التفاصيل ، التي روتها سيبان يوم الاحد 15 أغسطس/آب ، لـ(باسنيوز) حيث الذكرى السنوية السابعة للمجزرة التي تعرض لها سكان هذه القرية المنكوبة على يد ارهابيي داعش ، ان أهلها ظنوا انها فقدت حياتها في قصف جوي حينما كانت محتجزة لدى داعش.

وتضيف سيبان ، اليوم تذكرت وعايشت كل الآلام والاوجاع التي عانيناها طوال السنوات السبع الماضية ، لقد كانت لحظات مؤلمة ، كانت مأساة فعلاً .

وتتابع حديثها لـ(باسنيوز) بالقول “واليوم وجدت اسمي على شاهد احدى القبور في مقبرة ضحايا مجزرة كوجو ، كانت لحظات صعبة فعلاً فقد وصلت عائلتي انباء عن انني فقدت حياتي في قصف جوي بعد اختطافي من قبل ارهابيي داعش في 15 آب 2014 ، فيما كنت قد نُقلت من قبل الدواعش الى درعا السورية “.

وكانت سيبان خليل قد تم تحريرها من قبضة عائلة داعشية في الـ 2 من أغسطس/آب الجاري.

وتمر اليوم الأحد، 15 آب / أغسطس، الذكرى السنوية السابعة لـ مجزرة قرية كوجو الإيزيدية في شنگال (سنجار)، التي ارتكبها إرهابيو داعش وراح ضحيتها العشرات من رجال وأطفال القرية، إلى جانب «سبي» مئات النساء والفتيات.

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