مناقشة مفتوحة في مكتب لالش دهوك

اعلام مكتب لالش دهوك

ضمن نشاطات مكتب لالش دهوك اقيمت يوم الخميس المصادف 12/8/2021، مناقشة مفتوحة بعنوان: (مشروع حث المواطنين لمناقشة نظام الحكم في اقليم كردستان ودور المكون الايزيدي فيه) و نُظمت من قبل منظمة الشبيبة الجريئة في كرميان بالتعاون مع منظمة NED الامريكية ومكتب لالش دهوك الذي ادار الحوار في المناقشة .



في بداية الجلسة رحب الاستاذ بهادين مدير منظمة الشبيبة الجريئة و شكر جهود مكتب لالش الاجتماعي والثقافي في دهوك وتحدث بشكل مختصر عن مشروع المنظمة وبعدها القيت المحاضرة من قبل الاستاذ المدرب صديق صديق حامد وبعدها وزع المشاركين الى ثلاث مجموعات وتم النقاش بينهم بكل شفافية ..

وفي الختام شكر الاستاذ دلشاد صالح مادو مدير مكتب لالش دهوك الضيوف الكرام خاصة اعضاء المنظمة القادمين من منطقة كرميان .