أغسطس 15, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

زيارة السيد شريف سليمان إلى مركز لالش الشيخان

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فى :شؤون ايزيدية
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زيارة السيد شريف سليمان إلى مركز لالش الشيخان
إعلام مركز لالش / الشيخان   
فــي عصـر يوم الجمعة المصادف 13/8/2021 زار السيـد شــريف سليمان مــركـز لالش الثقافــي والإجتماعي الشيخان حيث أستقبل مِـنْ قِبَـلْ مسؤول و أعضاء الهيئة الإدارية للمركز.

و بعد الترحيب به، بين السيد شريف سليمان أن الغرض مِـنْ زيارته هذه أنه مرشح الحزب الديموقراطي الكوردستاني في الأنتخابات القادمة لمجلس النواب العراقي في الدائرة الأنتخابية و التي قضاء الشيخان مِــنْ ضمنها، كما وضح المرشح أن هذه الأنتخابات ليست كسابقاتها و سيكون الناخب أكثر حرية و وعد بأنه سيكون في خدمة الشعب و المنطقة .

 

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