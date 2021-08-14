زيارة السيد شريف سليمان إلى مركز لالش الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

فــي عصـر يوم الجمعة المصادف 13/8/2021 زار السيـد شــريف سليمان مــركـز لالش الثقافــي والإجتماعي الشيخان حيث أستقبل مِـنْ قِبَـلْ مسؤول و أعضاء الهيئة الإدارية للمركز.

و بعد الترحيب به، بين السيد شريف سليمان أن الغرض مِـنْ زيارته هذه أنه مرشح الحزب الديموقراطي الكوردستاني في الأنتخابات القادمة لمجلس النواب العراقي في الدائرة الأنتخابية و التي قضاء الشيخان مِــنْ ضمنها، كما وضح المرشح أن هذه الأنتخابات ليست كسابقاتها و سيكون الناخب أكثر حرية و وعد بأنه سيكون في خدمة الشعب و المنطقة .