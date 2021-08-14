وزارة الدفاع العراقية تعلن استعادة مختطفة إيزيدية من الجانب السوري

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، استعادة مختطفة إيزيدية لدى داعش، من الجانب السوري.

وقالت الوزارة في بيان: «أعادت القوات الأمنية وعبر منفذ ربيعة الحدودي المواطنة الإيزيدية (زيري مطو شفان) والتي جرى استلامها من الجانب السوري بعد الاتصال الهاتفي مع قائد عمليات غرب نينوى».

أضافت الوزارة «إذ جرى الاتفاق على استلام المواطنة وإعادتها إلى العراق بعد أن كانت مختطفة من قبل عصابات داعش الإرهابية في دير الزور بسوريا، حيث كانت تعيش سابقاً في قضاء سنجار/قرية تل قصبة».