قائمقام سنجار يجدد مطالبة الحكومة الاتحادية بالاعتراف بالابادة الجماعية للايزيديين

جدد قائمقام قضاء سنجار، النائب السابق محما خليل علي آغا، مطالبته الحكومة الاتحادية بالاعتراف بالابادة الجماعية الايزيدية، وجعل تاريخ ابادتهم يوما وطنيا وعطلة رسمية اتحادية.

وقال اغا في بيان صحفي :” نحن اليوم امام تزامن فاجعتين كبيرتين وهما ، فاجعة التفجير الارهابي عام 2007، التي تصادف اليوم 14 آب، باربع سيارات مفخخة في منطقتي (سيبا شيخدري – مجمع الجزيرة)، وناحية (ناحية القحطانية – كر عزير) في سنجار والتي اودت بحياة اكثر من 400 شهيد و500 جريح و70 مفقودا لحد الان كلهم من المكون الايزيدي، والثانية الابادة الجماعية لقرية كوجو في 15 آب عام 2014″.

واضاف، ان “هاتين الفاجعتين، تكشفان عن مدى الابادة الجماعية التي يتعرض لها المكون الديني الايزيدي، ان كان على ايدي تنظيم القاعدة الارهابي، او تنظيم داعش الارهابي الذي قام بجريمة يندى له جبين الانسانية في الثالث من آب 2014، اذ ان هاتين المناسبتين المتزامنتين يجب ان يستفزا مشاعر العراقيين والعالم، الى القضية الايزيدية، رغم التناسي المستمر لها منذ عام 2014 الذي يعد عام النكبة”.

واشار الى، ان “هذه الجرائم والابادة بحق المكون الديني الايزيدي مستمرة في كافة مجالات الحياة، يقابلها تجاهل لقضيتهم ومعاناتهم، وقلة حيلتهم التي رمت بهم في خيم النزوح والشتات يلتحفون السماء بكل الظروف القاهر الحارة والباردة”.

وطالب بـ “رفع رفاة المقابر الجماعية وبيان مصير المختطفين، وتشكيل محاكم لمحاسبة الجناة، مع مطالبة قضائية ضد الدول التي انطلق منها داعش، وتوفير بيئة آمنة وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة على سنجار وتأمين عودة النازحين بعد تعويضهم ماديا ومعنويا، وانشاء صندوق ومجلس لاعمار سنجار ، وتوفير الخدمات والعمل على تحقيق السلم المجتمعي بين المكونات “.