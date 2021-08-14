الباحث/ داود مراد ختاري: إصدار كتابنا (38) بعنوان (فرمان 74) باللغة الالمانية

صدر عن دار الطباعة والنشر (Ergon) في مدينة (بادن بادن/ الالمانية) كتابنا (38) بعنوان (فرمان 74 Der Genozid an den Jesiden ) باللغة الالمانية .

وقد شارك (13) دكتور من باحثي جامعة (بوتس دم / برلين) والجامعات الالمانية الأخرى في البحوث عن ما تناوله الكتاب عن مأساة الايزيدية في هذا الجينوسايد مثل : البرفيسور كيست همر، والبروفيسور جوهان هافنر من جامعة بوتس دم والبروفيسور الهان قزليان رئيس مركز الدراسات النفسية، والدكتور سالم جاسم رئيس مركز دراسات الجينوسايد/ جامعة دهوك ، القاضي رائد المصلح رئيس محكمة نينوى للجرائم ومجموعة أخرى من اساتذة الجامعات الالمانية، طبع الكتاب بالتعاون بين جامعة بوتس دم ومركز بيشكجي للدراسات ومركز دراسات الجينوسايد / جامعة دهوك، وبتمويل من وزارة الخارجية الالمانية، يحتوي الكتاب على (582) صفحة من الحجم الكبير وبسعر (39) يورو للنسخة، وتصل اليك في المانيا عبر البريد (post) مجاناً، أما في الدول الآخرى تضاف الى سعر الكتاب اجرة البريد أيضاً ، وبالامكان طلب الكتاب من المكتبات في جميع المكتبات في المحافظات الالمانية ومن ضمنها دار النشر (ergon) من خلال الرابط ادناه.

اتمنى اني قد استطعت بتقديم خدمة الى ملف (جينوسايد الايزيدية في آب 2014) من خلال مؤلفاتنا السابقة وهذا الكتاب العلمي الاكاديمي لتدرس في الكثير من الجامعات الالمانية .

وهذا الكتاب هو من مؤلفاتي رقم (38) المطبوعة ، علماً لدينا مؤلفات عديدة غير مطبوعة أيضا.

الباحث/ داود مراد ختاري- ماجستير في التاريخ-باحث في مركز دراسات الجينوسايد/ جامعة دهوك

https://www.nomos-shop.de/ergon/titel/ferman-74-id-100527/