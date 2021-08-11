الدكتورة عايده بدر تزور مركز لالش بدهوك

الدكتورة عايده بدر تزور الهيئة العليا لمركز لالش بدهوك

الدكتورة والباحثة عايدة بدر من مصر والحاصلة على دكتوراه برسالتها الموسومة العنوان (اثر الديانة الايزيدية في الديانة الزرادشتية) بدرجة جيد جدا، زارت الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك.

وتم استقبالها من قبل السيد شمو قاسم مسؤول القسم الثقافي في المركز ومسؤول مكتب لالش دهوك السيد دلشاد صالح وعضو المكتب الاستاذ اياد عجاج.

ودار خلال اللقاء حديث شيق ومختصر حول تاريخ الديانة الايزيدية وتاثيرها في الديانات المجاورة وبضمنها الزردشتية.

وشكرت الدكتورة جهود مركز لالش لما يقمه من معلومات ومصادر استفادت منها لنيل شهادة الدكتوراه .

من جانبه، اهدى السيد شمو قاسم للدكتورة عايده بدر مجموعة كتب جديدة صادؤرةى ضمن سلسلة مطبوعات لالش.

جدير بالاشارة فان السيد غازي نزام كان يرافق الدكتورة في زيارتها الى المركز.