لالش بحزاني يزور الحزب الايزدي الديموقراطي

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يزور الحزب الايزدي الديموقراطي

لاجل مد جسور التواصل وتعزيز وتوطيد العلاقات زار صباح يوم الثلاثاء المصادف 10/8/2021 رئيس واعضاء الهيئة الإدارية لمركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني الحزب الايزدي الديموقراطي في بعشيقة وبحزاني واستقبل وفد المركز بحفاوة بالغة من قبل السيد سمير داسي مسؤول الحزب في بعشيقة والسادة اعضاء الحزب ..

وبعد ان القى السيد سمير داسي كلمة ترحيب بالوفد جرى الحديث في العديد من المسائل والمواضيع التي تخص المنطقة وخصوصا في الجوانب الثقافية والاجتماعية وضرورة توحيد الجهود في هذا الصدد ، وعبر مسؤول واعضاء الحزب عن تقديرهم لدور مركز لالش فرع بحزاني في احياء المناسبات الدينية والاجتماعية واشادوا بعمل المركز ونشاطاته المتنوعة ، وفي سياق آخر تم التطرق إلى الوضع السياسي العام وما تشهده المنطقة عموما من تقلبات وتغيرات وجرى الحديث ايضا عن وضع مدينة شنكال وما تمر به من ظروف استثنائية صعبة تحول دون عودة ناسها واهلها اليها .. وفي ختام الزيارة ودع الوفد بحفاوة الاستقبال.