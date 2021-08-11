سمو الأمير يستقبل رئيس هيئة حقوق الانسان في اقليم كوردستان

اعلام المجلس

استقبل سمو الأمير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى)؛ الدكتورة منى ياقو( رئيس هيئة حقوق الانسان في كوردستان) وذلك اليوم الاربعاء الموافق 2021/8/11 في قصر الامارة في الشيخان.

بعد الترحيب بالوفد الزائر، قدم سمو الامير شرحا مفصلا عن حالة حقوق الايزيديين في المخيمات والظروف الصعبة التي يعيشونها معتبرا بقاء النازحين الايزيديين في المخيمات كل هذه المادة اكبر انتهاك لحقوق الانسان.

موضحا بالقول: اكبر و اسوة الجرائم الانسانية التي ارتكبت بحق الانسان في القرن الواحد والعشرون كانت جينوسايد الايزيدية في سنجار.

مبينا بالقول بان مازال الالاف من المختطفات والمختطفين الايزيديين مغيبين لحد اليوم في سجون داعش الارهابي.

وطالب سمو الأمير من رئيس هيئة حقوق الانسان ان يتم تعيين اشخاص ايزيديين في هذه الهيئة الجديدة كي يكون لنا مكانة واطلاع على الاعمال التي تقوم بها الهيئة.

ومن جانبها عبرت الدكتورة منى ياقو( رئيس هيئة حقوق الانسان في اقليم كوردستان) عن آسفها وحزنها لما تعرض له المجتمع الايزيدي من ابادة جماعية( جينوسايد).

وبينت بالقول علينا ان نتكاتف جميعا حتى نمنع تكرار هذه المأساة والخطوة الاولى تكون عبر محاكمة عناصر تنظيم داعش الارهابي.

موضحة كلامها: نعمل على انشاء محكمة مختصة لمحاكمة عناصر داعش في اقليم كوردستان.

واشارت الى اننا نسعى لتوثيق وجمع ملفات كل ضحايا داعش(الناجيات والناجين والمختطفين والمختطفات) كي تكون اثباتات تحت يدنا لادانة عناصر تنظيم داعش الارهابي الذين اركتبوا الجرائم ضد الايزيديين والانسانية.