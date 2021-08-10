مركز لالش خانك يكرم السيدة گلستان شيخ گرو

ضمن نشاطات مركز لالش خانك المتواصلة لدعم الطاقات الشبابية والمتفوقين في كافة المجالات جرى اليوم الثلاثاء 10\ 8\ 2021 استقبال السيدة ( گلستان شيخ گرو رشید ) ابنة مجمع خانك والمرشحة لملكة جمال العراق لسنة 2021 بحفاوة من قبل اعضاء الهيئة الادارية للمركز.

وخلال اللقاء الذي استثمر لمناقشة الكثير من القضايا ودور الشباب الموهوبين لاعادة الثقة لمجتمعنا لموجهة الكم الهائل من المشاكل والتعقيدات تم تكريمها من قبل مركزنا لكونها الممثلة عن محافظة دهوك والوصيفة الثالثة لملكة جمال العراق، وفي ختام اللقاء عبرت الانسة گلستان عن شكرها وتقديرها لمركز لالش خانك على هذه التكريم والاهتمام.