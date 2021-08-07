مركز لالش الشيخان يكرم الطلاب الأوائل

إعلام مركز لالش / الشيخان

بمناسبة أنتهاء العام الدراسي 2020 / 2021 و دعماً للطلبة و مِـنْ أجل حثهم و تشجيعهم على المسيرة العلمية ففي يوم السبت المصادف 7 / 8 / 2021 و بحضور السيد فرج عثمان مدير تربية قضاء الشيخان و مدراء و معاوني المدارس و أولياء أمور الطلبة،

قام مركز لالش الثقافي بتكريم ( 24 ) طالب و طالبة مِـنَ الأوائل في المدارس الأساس للبنين و البنات في مركز قضاء الشيخان و بتغطية إعلامية مِـنْ قِبَلْ فضائة كوردستان ، في البداية وقف الحضور دقيقة صمت تكريماً لأرواح شهداء كوردستان و على رأسهم البارزانيين الخالدين و بعدها رحب السيد آزاد مراد مسؤول مركز لالش بالحضور و بعد الترحيب ألقى كلمة أشار فيها أنّ تكريم الطلاب ضمن برنامج مركز لالش السنوي و أشاد فيها عن دور إدارات و الهيئة التدريسية للمدارس و أولياء أمورهم رغم الظروف الصعبة التي مروا بها و بعد ذلك ألقى السيد مدير التربية كلمة أشاد فيها دور مركز لالش في دعم الطلبة و النشاطات التي يقوم بها و كذلك شدد الأستاذ مهمد خلو حسين معاون مدرسة سەرتیپ الأساس للبنات دور مركز لالش / الشيخان في دعم و تقديم المساعدات للطلبة و بعد ذلك بدأت مراسيم تكريم الطلاب و في الختام شكر المدراء و المعاونين و الطلبة أولياء أمورهم جهود مركز لالش / الشيخان و دعمه المستمر للطلبة .