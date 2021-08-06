لالش شنكال يزور مكاتب المفوضية في مخيم خانكي

اعلام لالش شنكال

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية العراقية المزمع اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل، قام وفد من مكتب لالش ١٤ تباخى ومكتب لالش كرعزير اليوم الخميس الموافق 2021/8/5 بزيارة إلى مكتب مفوضية القحطانية/1 والقحطانية/2 في مخيم خانكي.

وخلال الزيارة تم التطرق إلى المعوقات التي تواجه المفوضية داخل المخيم والسبل الممكنة لنجاح الانتخابات، كما تم تزويدهم ببعض المستلزمات والاحتياجات الضرورية من معقمات وكمامات وماء مقطر كمساهمة من مكاتب لالش في الحفاظ على سلامة الكوادر وأهلنا في المخيم الذين يزورون المفوضية في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه قدم مدير مكتب المفوضية شكرهم وتقديرهم لمركز لالش شنكال ومكاتبه على دعمهم المتواصل للفرق الجوالة لمفوضية الانتخابات.