احياء الذكرى السابعة لابادة الايزيدين في مركز لالش خانك

في يوم الثلاثاء 3_ 8_ 2021 وبحضور ممثلي الدوائر الحكومية والحزبية في مجمع خانك وشنگال وجمهور غفير من اهالي المجمع والنازحين اقيمت احتفالية لاحياء الذكرى السابعة لابادة الايزيدين في مركز لالش خانك.

قبل البدء وقف الحاضرين خمسة دقائق حدادا على ارواح شهداء الجينوسايد، ثم اطلقت مجموعة من البالونات الى السماء رمزا للسلام، وفي مستهل مراسيم هذه الاحتفالية رحب السيد عنتر كلو مسؤول المركز بالحاضرين ثم القى كلمة حول جينوسايد الايزيدية وتبعاتها الكارثية المستمرة بالرغم من مرور سبعة سنوات.

بعدها القى السيد ( ابراهيم تمري ) محاضرة القى الضوء خلالها على اخر احصائية حول عدد المفقودين والشهداء في كل قرية ومجمع في شنكال، وكذلك تطرق الى دور اهالي منطقة بهدينان وخاصة محافظة دهوك في تقديم العون للنازحين.

بعدها القى الشاعر احمد بركات مجموعة من القصائد حول هذه المناسبة، وفي الختام تم اشعال الشموع على ارواح ضحايا جينوسايد الايزيدين في شنكال .