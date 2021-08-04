لالش بحزاني يحيي الذكرى السابعة لجينوسايد الايزديين في شنكال

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يحيي الذكرى السابعة لجينوسايد الايزديين في شنكال

اقام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني عصر هذا اليوم ولمناسبة الذكرى السابعة للابادة الايزدية في شنكال حفلا تابينيا ووقفة احتجاجية وسط حضور جماهيري واسع شمل مختلف فئات ومكونات المجتمع من رجال الدين الافاضل والوجهاء والشخصيات الثقافية والاجتماعية ومسؤولي وومثلي الاحزاب السياسية ومدراء الدوائر الحكومية والعسكرية والامنية ومسؤولي المراكز الثقافية والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ،

بعد الوقوف دقيقة صمت اجلال واكبارا على ارواح الشهداء القى السيد رعد طارق الياس كلمة بالمناسبة تطرق من خلالها الى حجم الماساة والابادة والكارثة التي حلت على الايزديين ودعا الحكومة العراقية والامم المتحدة وحكومة اقليم كوردستان والمجتمع الدولى في العمل الجاد والاسراع من اجل تطبيق اتفاقية شنكال ما يمهد عودة امنة ومستقرة للنازحين الى دياريهم ، تلتها كلمة للسيد خدر سليمان حمو مدير ادارة المجلس الاجتماعي في بحزاني ، ثم كلمة للسيد خدر نايف عن ملتقى المتقاعدين في بعشيقة وبحزاني .. بعدها القى الشاعر الاستاذ حجي خلات المرشاوي قصيدة بالمناسبة ، وايضا كان هناك فقرة قصصية القى من خلالها القاص نواف خلف السنجاري مجموعة من قصه التي تحاكي الابادة الايزدية ، بعدها القت الشاعرة فيان جمعة قصيدة حول شنكال .. وختام الحفل التابيني كانت فقرة ايقاد الشموع ..