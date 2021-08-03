لالش بعشيقة يقيم حفلا تابينيا بمناسبة الذكرى السابعة للابادة الايزيدية

إعلام مركز لالش/ بعشيقة

بمناسبة الذكرى السابعة للابادة الأيزيدية الأليمة وفي عصر هذا اليوم الأثنين ٢٠٢١/٨/٢ وعلى قاعة لالش/بعشيقة. أقام مركزنا حفل تأبيني حضره العديد من رجال الدين والتربويين وعدد من كوادر وأعضاء اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكوردستاني ونقابة معلمي كوردستان وملتقى المتقاعدين ومجموعة من المثقفين من المراكز الثقافية والأجتماعية والسيد مدير تربية بعشيقة السابق ومنظمة غصن الزيتون مع جمع غفير من جميع مكونات المنطقة ومن كلا الجنسين.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد وصمت على أرواح جميع الشهداء الذين سقوا بدمائهم الطاهرة أرض سنجار وجبلها الأشم وبالأخص شهيد الأنسانية اللواء الركن( ماجد التميمي) وجميع الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الزكية أثناء تحرير منطقتنا من قبل البيشمركة الأبطال وجميع القوات الأمنية بكل مسمياتها..

بعدها القى رجل الدين الأيزيدي القوال علي رشو كلمة عبرت عن عمق الألم بهذه الإبادة. ثم ألقى رجل الدين الملا عزالدين محسن إمام وخطيب جامع الفاروق في بعشيقة كلمة أخرى عبرت عن الحزن والألم العميقين بهذه الإبادة تبعتها كلمة الأستاذ جمعة الياس سليم العبديكو رئيس مركز لالش بعشيقة. وتم تغطية الحفل التأبيني من قنوات فضائية..

وفي الختام قام جميع الحضور بايقاد الشموع عن أرواح جميع شهداء الإبادة الجماعية للايزيدين في سنجار.